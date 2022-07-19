شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى سيف المبارزة يتأهلون لدور الـ32 ببطولة العالم للسلاح بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تأهل ثلاثي منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة إلى دور الـ32 ببطولة العالم لالمقامة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 15 وحتى 23 يوليو الجاري تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وصعد محمد ياسين وأحمد السيد ومحمد السيد إلى هذا الدور بعد الفوز في دور الـ64 الرئيسي.

وتخطى "ياسين" بطل بولندا بعد الفوز عليه بنتيجة 15 - 10، كما فاز أحمد السيد بعد فوزه على بطل كندا بنتيجة 15 - 13، فيما فاز محمد السيد على بطل التشيك بنتيجة 15 - 11.

وكان محمد ياسين قد استهل مشواره بتحقيق العلامة الكاملة والفوز بكل مبارياته بالمجموعة حيث تغلب على بطل ليبيا بنتيجة 5 - 4، وبطل جنوب إفريقيا بنتيجة 5 - 2، وبطل أوزباكستان 5 - 2، وبطل السويد 5 - 3 وبطل الكويت 4 - 3 وأخيرًا بطل العراق بنتيجة 5 - 2، فيما صعد أحمد السيد بعد فوزه بطل كندا في دور الـ64 التمهيدي بنتيجة 15 - 10، أما محمد السيد فقد تأهل إلى دور الـ64 الرئيسي مباشرة دون خوض مباريات دور المجموعات، وذلك بسبب تواجده ضمن قائمة أفضل 16 مصنفا على البطولة.

وأقيم أمس حفل افتتاح مبهر لبطولة العالم للسلاح بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، واليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للسلاح، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وعبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وسيف الوزيري رئيس شركة بريزنتيشن المنظمة للحفل، والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية، والنائب عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري والدولي، والدكتور محمد الكردي مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، وعدد من سفراء الدول المشاركة ورعاة الاتحاد المصري للسلاح بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الرياضية الهامة.