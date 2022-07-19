شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المصرية مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، الموافق 21 يوليو 2022.

وحجز فريق الأهلي مقعده في نهائي كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت في الدور نصف النهائي، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية. سواريز يفاضل بين كريم فؤاد ومحمد هانى للمشاركة مع الأهلى أمام الزمالك

يفاضل البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للنادى الاهلى بين الثنائى محمد هانى وكريم فؤاد للإستقرار على أحدهم للمشاركة فى التشكيل الأساسى لمباراة نهائى كأس مصر ضد الزمالك ، وشارك محمد هانى فى مران المارد الاحمر أمس الاثنين ليؤكد جاهزيته طبياً للمشاركة فى المباراة بعد تعافيه من الاصابة بشد فى العضلة الامامية التى تعرض لها فى مباراة فيوتشر.

وشارك كريم فؤاد أساسياً فى خسارة الاهلى من بيراميدز بالمباراة الاخيرة بالدوري ، ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً بدءاً من اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر باستاد القاهرة.