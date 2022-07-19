شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء يقترب من العودة للزمالك أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمود علاء مدافع فريق الزمالك من العودة للتشكيل الأساسي للفريقه في المباريات وتحديدا بداية من مباراة الأهلي المقرر لها الخميس المقبل في نهائي كأس مصر، وذلك عقب تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها وتسببت في غيابه عن عدد من المباريات.

وانضم محمود علاء لقائمة مباراة غزل المحلة التي أقيمت السبت الماضي في الدورى، واصبح جاهزا فنيا وبدنيا للعودة الي المباريات بداية من المباراة المقبلة، ويفاضل فيريرا بينه وبين عبد الغني للمشاركة في التشكيل الأساسي في ظل اكتساب عبد الغني لياقة المباريات نتيجة مشاركته في معظم المباريات الماضية للفريق.

في سياق مختلف رفض البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى للزمالك فكرة رحيل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا بعد التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر يتمكن من قيادة هجوم الزمالك في الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني وإدارة النادي في تكوين فريق قوي ينافس على دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتلقى سيف الدين الجزيري عدة عروض من أندية سعودية وإماراتية خلال الفترة الماضية لكنها لم ترتقى لمرحلة العروض الرسمية، وتحدث الجزيري مع بعض أفراد الجهاز الفني حول تلك العروض ورغبته فى الرحيل فى ظل عدم اعتماد البرتغالى فيريرا عليه فى التشكيل الأساسى بصفة مستمرة منذ توليه تدريب الفريق.

من ناحية أخرى استقر فيريرا، على تخصيص حصة تدريبية خلال المران اليومى، لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء، قبل مواجهة الأهلى فى نهائى الكأس، والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل.

ويجهز فيريرا جميع لاعبي الفريق لتسديد ركلات الجزاء، تحسبًا لوصول المباراة إلى ركلات الجزاء من أجل حسم الفريق الفائز والذي سيتوج بلقب كأس مصر.

ويحرص البروفيسور البرتغالي على إتقان لاعبي الزمالك تسديد ركلات الجزاء، حتى يتمكن من تحديد ترتيب اللاعبين فى حال التسديد، كما طلب من أيمن طاهر مدرب حراس المرمي تجهيز محمد عواد حارس المرمي لهذه المرحلة، حتي لا يترك أمرًا للصدفة في تلك المباراة.