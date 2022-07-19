شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر وقطر بالبطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شباب السلة منافساته اليوم فى الجولة الخامسة من الدور التمهيدى للبطولة العربية التى تقام بمصر وتستمر حتى 21 يوليو الجارى، حيث يلتقى مع قطر .

موعد مباراة مصر وقطر

تقام مباراة مصر أمام قطر فى السابعة مساءً





الدول المشاركة فى البطولة العربية لشباب السلة

يشارك بالبطولة العربية للسلة 6 دول هى كل من الإمارات والجزائر، وقطر والكويت، والسعودية بالإضافة إلى مصر المستضيفة.





قائمة منتخب السلة

قائمة اللاعبين تضم كلاً من: بيبو زهران ، محمد تيفا ، علي وحيد ، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو ، فهمي زيدان ، بلال طلبة، خالد وليد ، عبدالله محمد ، احمد تامر توفيق ، نادر فخر الدين.