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موعد مباراة مصر وقطر بالبطولة العربية لشباب السلة

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القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب شباب السلة منافساته اليوم فى الجولة الخامسة من الدور التمهيدى للبطولة العربية التى تقام بمصر وتستمر حتى 21 يوليو الجارى، حيث يلتقى مع قطر .

 

موعد مباراة مصر وقطر 

تقام مباراة مصر أمام قطر فى السابعة مساءً


الدول المشاركة فى البطولة العربية لشباب السلة 

يشارك بالبطولة العربية للسلة 6 دول هى كل من الإمارات والجزائر، وقطر والكويت،  والسعودية بالإضافة إلى مصر المستضيفة.


قائمة منتخب السلة 

قائمة اللاعبين تضم كلاً من: بيبو زهران ، محمد تيفا ،  علي وحيد ، عصام فاروق ، ياسين عبد الوهاب ، زياد ايمن ، يوسف عمرو ، فهمي زيدان ،  بلال طلبة،  خالد وليد ، عبدالله محمد ،  احمد تامر توفيق ،  نادر فخر الدين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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