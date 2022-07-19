شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يفاضل بين كريم فؤاد ومحمد هانى للمشاركة مع الأهلى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالى ريكاردو سواريز المدير الفنى للنادى الاهلى بين الثنائى محمد هانى وكريم فؤاد للإستقرار على أحدهم للمشاركة فى التشكيل الأساسى لمباراة نهائى كأس مصر ضد الزمالك ، وشارك محمد هانى فى مران المارد الاحمر أمس الاثنين ليؤكد جاهزيته طبياً للمشاركة فى المباراة بعد تعافيه من الاصابة بشد فى العضلة الامامية التى تعرض لها فى مباراة فيوتشر.

وشارك كريم فؤاد أساسياً فى خسارة الاهلى من بيراميدز بالمباراة الاخيرة بالدوري ، ويدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً بدءاً من اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر باستاد القاهرة.

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة ريكاردو سواريز المدير الفني، على دخول معسكر مغلق قبل لقاء القمة المرتقب بـ48 ساعة لفرض مزيدٍ من التركيز والهدوء فى المعسكر والابتعاد عن أية ضغوطات خارجية، خاصة أن الفريق يتعرض لهجوم شرس عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة ليتأزم موقفه في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.