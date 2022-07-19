شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستعيد خدمات أوستين أموتو أمام سيراميكا فى مباراة الجولة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد النادي المصري، خدمات مهاجمه أوستين أموتو، في اللقاء المقبل أمام سيراميكا، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة 26 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي تجمع الفريقين على استاد برج العرب بالأسكندرية.

وكان أموتو قد غاب عن مباراة المصري الماضية أمام الاتحاد السكندري والتي جمعت الفريقين أمس بالجولة 25 وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف نتيجة تراكم البطاقات الصفراء.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة بعدما خاض 25 مباراة، حيث فاز الفريق البورسعيدي في 6 مباريات وتعادل في 10 لقاءات وتلقى الهزيمة في 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

وأعلنت اللجنة السباعية المكلفة بتسيير أعمال النادي المصري، برئاسة سمير حلبية، عن فتح باب الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي بداية من السبت الماضي وحتى يوم الجمعة المقبلة، على أن تعقد الجمعية العمومية للنادي وتقام الانتخابات يوم 29 أغسطس المقبل.