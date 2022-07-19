شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الدولى للسلاح: تنظيم مصر لبطولة العالم مبهر ومن أفضل التنظيمات على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث إيمانويل كاتسياداكيس، رئيس الاتحاد الدولي للسلاح عن رأيه في تنظيم مصر لبطولة العالم المقامة حاليا داخل صالات استاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال إيمانويل عن التنظيم :"رأيي أننا الآن نشاهد بطولة عالم متميزة، مصر نظمت بطولتي الشباب والناشئين وكانت جيدة ولكن بطولة العالم هذه المرة ممتازة".

وأضاف :"الصالات لطيفة والتصميمات أيضا ممتازة، أنا حقا سعيد وأعتقد أن التنظيم هذا العام هو أحد أفضل التنظيمات على الإطلاق".

وأكمل :"توقعت أن تنجح مصر في التنظيم من البداية ولكن التصميمات كثيرة ورائعة وابهرتني بشكل كبير".

وعن مساهمات الاتحاد المصري للسلاح قال :"الاتحاد المصري للسلاح دائما يساعدنا على النجاح وتنظيم البطولات، عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري هو أيضا نائب رئيس الاتحاد الدولي، هو أحد الأصدقاء المقربين لي ونعمل سويا دائما من أجل تطوير اللعبة".

وعن نتائج الأبطال المصريين في البطولة حتى الآن قال :"النتائج اليوم قد تكون ليست على أفضل حال ولكن بشكل عام السلاح المصري في تطور وهو الأفضل في قارة إفريقيا وأيضا الفريق الخاص بسلاح الشيش وسيف المبارزة يقدمون اداء متميزا".

وعن إمكانية حصول أحد الأبطال المصريين على ميدالية في بطولة العالم هذا العام قال :"سيكون من الصعب ولكن لما لا، في النهاية هي مبارزة ومن يلعب بشجاعة سيفوز".

وأختتم حديثه قائلا :"نسعى دائما لتطوير السلاح في كل مكان بالعالم ونحاول مساعدة الفرق الإفريقية، السلاح لعبة صعبة وتحتاج للعديد من المتطلبات والمعدات وأماكن للتدريب، لذلك الاتحاد الدولي يحاول قدر الإمكان مساعدة الجميع والنهوض بلعبة السلاح في إفريقيا".