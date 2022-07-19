شكرا لقرائتكم خبر عن حملة موسعة فى الأهلي لدعم على معلول قبل مباراة القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مران فريق الكرة بالنادي الأهلي أمس ، الأثنين، حملة دعم واسعة من نجوم الفريق والجهاز الفني للدولي التونسي على معلول ظهير أيسر الفريق الذي مر بحالة نفسية سيئة نتيجة هجوم البعض عليه عقب مباراة بيراميدز الأخيرة في الدوري والتى خسرها الأهلي بثنائية نظيفة.

وتحدث لاعبي الأهلي مع على معلول وأكدوا له أنه أحد أهم نجوم الفريق خلال السنوات الماضية وصنع تاريخ رائع مع المارد الأحمر وعليه أن يخرج سريعاً من حالة الحزن التى إنتابته عقب الخسارة من بيراميدز وبعدما حمّله البعض مسئولية الهدف الثاني لبيراميدز.

وطالب لاعبي الأهلي من معلول التركيز في الفترة المقبلة وإستعادة الإنتصارات والبطولات وفي مقدمتها بطولة كأس مصر التى سيلعب خلالها المارد الأحمر مع الزمالك بعد غد ، الخميس،في المباراة النهائية التى ستقام بإستاد القاهرة.

وتزامنت حملة دعم معلول مع تدشين رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج خلال الساعات الماضية لدعم علي معلول .. اسطورة أهلاوية والذي سرعان ما تصدر الترند بعدما شهد مشاركة عشرات الالاف من زوار الموقع .

وعبر المشاركون في الهاشتاج عن دعمهم الكامل للنجم التونسي علي معلول وانه بات أحد أساطير القلعة الحمراء بمساهمته في حصد العديد من الالقاب المحلية والقارية و برونزية كأس العالم للأندية في مناسبتين .

وشدد رواد الموقع أن معلول افضل محترف اجنبي في تاريخ النادي الأهلي وافضل مدافع في التمريرات والأهداف الحاسمة في تاريخ النادي .

واكد المشاركون أن معلول يتحلى بشخصية الأهلي حتى وإن اخطأ في احد الكرات فلا يمحي تاريخه الكبير في النادي الأهلي وأن من يهاجم معلول اصحاب اغراض من شأنها زعزعة استقرار الفريق قبل مواجهة المنافس التقليدي في نهائي الكأس مساء الخميس القادم .

وطالب جمهور الأهلي من معلول مواصلة العطاء بقميص النادي مع زملاءه والحفاظ على لقب كأس مصر داخل دولاب بطولات القلعة الحمراء .