عقد كلاتنبيرج مع اتحاد الكرة لمدة موسم واحد

القاهرة - سامية سيد - علم الخليج 365 أن عقد الإنجليزى مارك كلاتنبرج مدير لجنة التطوير الحكام، مع اتحاد الكرة مدته سنة واحدة قابلة للتجديد، كما وافق الانجليزي مارك كلاتنبرج علي تخفيض راتبه الذي كان يحصل عليه في السعودية إلي النصف ، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى .

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن كلاتنبرج سيبدأ عمله في اتحاد الكرة في أغسطس أو سبتمبر المقبلين بعد إنهاء كافة ارتباطاته.

ووافق الانجليزي مارك كلاتنبرج على تخفيض راتبه الذي كان يحصل عليه في السعودية إلي النصف، من أجل تولي منصب مدير تطوير الحكام في الاتحاد المصرى .

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرا صحفيا مؤخرا بمقرالاتحاد بالجزيرة، لتقديم الإنجليزي مارك كلاتنبرج بعد تعيينه رئيسا للجنة تطوير الحكام.