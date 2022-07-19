الامارات | الكشف عن القيمة الإجمالية لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن القيمة الإجمالية لجائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت أكـاديـمية فـاطـمة بـنت مـبارك لـلريـاضـة الـنسائـية عن قيمة ومجموع الجوائز الإجمالية لــجائــزة فــاطــمة بــنت مــبارك لــريــاضــة المــرأة التي تم الإعلان عن فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة السادسة التي تستمر باستقبال الطلبات حتى الثامن من أغسطس المقبل.

وتعد الــجائــزة الأولــى مــن نــوعــها فــي المــنطقة والوطن العربي الطامحة لتسليط الضوء على إنجازات ونجاحات المرأة في مسيرتها الرياضية وتقدير دورها الملهم للأجيال والمحفز نحو التفوق والتقدم بكافة المحافل الرياضية القارية والدولية.

وقالت الأكاديمية في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن الــجائــزة تأتي فــي إطــار جــهود الأكــاديــمية الــدائــمة لدعم مــكانــة المــرأة الإمــاراتــية والــعربــية، والمساهمة بصناعة مبادرة سنوية تنافسية لاستقطاب المواهب الرياضية على الصعيدين المحلي والعربي والعمل على تثمين عطاءاتهم في ساحات وميادين التنافس الرياضية.

وتحظى الجائزة باهتمام ومتابعة الـشيخة فـاطـمة بـــنت هـــزاع بـــن زايـــد آل نـــهيان، رئـــيسة مجـــلس إدارة أكـــاديـــمية فـــاطـــمة بـــنت مـــبارك لـــلريـــاضـــة الـــنسائـــية ورئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، وحرصها الكبير على إضافة فئات جديدة وزيادة قيمة الجوائز الفردية والمؤسسات الرياضية، حيث تشمل الجوائز الفردية لهذا العام التي تحتفي بالإنجازات وتنقسم إلى ستة فئات تتراوح من 100 ألف درهم إلى 500 ألف درهم وهي: فئة أفضل امرأة رياضية عربية (جائزتها 500 ألف درهم)، فئة أفضل رياضية إماراتية (جائزتها 300 ألف درهم)، فئة أفضل رياضية ناشئة جائزتها (100 ألف درهم)، فئة أفضل رياضية بارالمبية (جائزتها 100 ألف درهم)، فئة أفضل مدربة/مدرب (جائزتها 100 ألف درهم)، فئة أفضل إعلامي/ إعلامية رياضية (جائزتها 100 ألف درهم).

أمـا بـالنسـبة لـلفئة الـثانـية الـتي تـكرم الاتـحادات والمـؤسـسات الـريـاضـية تـتراوح جـوائـزهـا بـين 100 ألـف و 300 ألــــف درهــــم، وهــــي فــــئة أفــــضل بــــرنــــامــــج لــــتنمية الــــناشــــئات جــــائــــزتــــها 100 ألــــف درهــــم، فــئة أفــضل فــريــق جــائــزتــها 300 ألــف درهــم، فــئة أفــضل مــبادرة إبــداعــية ريــاضــية تشمل البحوث التطويرية، التكنولوجيا و الابتكار الرياضية (جائزتها 100 ألف درهم).

كما تـشمل الـجائـزة فـئة تـقديـريـة لـلشخصية الـريـاضـية لـلعام عـلى مسـتوى الـوطـن الـعربـي وهـي جائزة تكريمية، تُقدم تثمينا للعطاءات ولريادة القيادات الرياضية المساهمة في صناعة آفاق متطورة لرياضة المرأة.

ودعــــت الأكــــاديــــمية جــــميع المــــؤســــسات والاتــــحادات الــــريــــاضــــية المــــعنية بــــالمــــبادرة لــــلتسجيل فــــي الــــجائــــزة وتـرشـيح مـن تـنطبق عـليهن شـروط الـتأهـل لـلجائـزة، وكـذلـك دعـت الأفـراد مـمن تسـتوفـيهن الشـروط للمشاركة.

للتسجيل ولمزيد من المعلومات عن الجائزة https://fbmwomensportsaward.ae/ أو عن طريق منصات التواصل الاجتماعي للجائزة @FBM_award.

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