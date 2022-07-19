شكرا لقرائتكم خبر عن باروندو يستجم فى الغردقة بعد تتويج فراعنة اليد بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد إلى الغردقة للاستجمام، وذلك بعد تتويج منتخب الفارعنة بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد للمرة الثامنة فى تاريخه، وذلك بالفوز على الرأس الأخضر بنتيجة 37 / 25 فى ختام النسخة رقم 25، التى أقيمت على أرضه ووسط جماهيره على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى التأهل إلى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على نظيره تونس بنتيجة 29 / 27 بنصف نهائى البطولة.

واستطاع منتخب الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28 / 27.

وحقق منتخب مصر أكبر فوز فى تاريخ نهائيات أمم أفريقيا لليد بفارق 12 هدفا عن الرأس الأخضر.