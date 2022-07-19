شكرا لقرائتكم خبر عن نادى المائة وراء تسديد أحمد على لركلة الجزاء أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة أن أحمد علي مهاجم الفريق، كان يتمنى تسجيل ركلة الجزاء التى أهدرها فى مباراة الزمالك بالجولة 24، لرفع رصيده من الأهداف بالدوري ودخول نادي المائة.

وقال عادل، في تصريحات لـ"الخليج 365": كلنا ثقة في جميع اللاعبين ونمر بظروف صعبة في الدوري لكن نثق في قدرات لاعبينا فى الخروج من نفق النتائج السيئة، التوفيق لم يحالفنا في المباريات الماضية، ومعظم الأخطاء كانت فردية وجاءت من لاعبين مميزين بالفريق.

وأضاف: أحمد على عندما أهدر ركلة جزاء الزمالك كان حزين جداً لأنه كان يتمنى تسجيلها لصالح الفريق أولاً ولأنه يسعى لدخول نادي المائة بتسجيل مائة هدف بالدوري العام.

وخاض أحمد علي 286 مباراة في مسابقة الدوري العام مع جميع الفرق التي مثلها، سجل خلالها 89 هدفاً وصنع 19 هدفاً آخر.

وأعلن المهندس محمد عادل فتحي تجديد الثقة فى محمد عودة المدير الفني للفريق وكامل الجهاز الفني، وذلك بعد الخسارة من سيراميكا بالجولة 25 بهدف نظيف.

وقال عادل، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، كل ما يتم تداوله عن نيتنا تغيير الجهاز الفني غير صحيح، نثق تماماً فى عودة وندعم جميع اللاعبين ومرينا بمواقف صعبة من قبل وسياستنا واحدة وهى دعم الجهاز الفني واللاعبين.

وتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 20 في المركز الـ 16 بجدول مسابقة الدوري العام، بعد الخسارة أمام سيراميكا، ويتبقى لذئاب الجبل 10 مباريات بالمسابقة المحلية، في حال الفوز بها جميعاً يصل للنقطة 50، إلا أن هذه النقطة غير كفاية لذئاب الجبل للبقاء في الدوري العام.