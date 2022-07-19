شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يربط رحيل الجزيرى عن الزمالك بالتعاقد مع بديل أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك فكرة رحيل التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة إلا بعد التعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر يتمكن من قيادة هجوم الزمالك في الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني وإدارة النادي في تكوين فريق قوي ينافس على دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

وتلقى سيف الدين الجزيري عدة عروض من أندية سعودية وإماراتية خلال الفترة الماضية لكنها لم ترتقى لمرحلة العروض الرسمية، وتحدث الجزيري مع بعض أفراد الجهاز الفني حول تلك العروض ورغبته فى الرحيل فى ظل عدم اعتماد البرتغالى فيريرا عليه فى التشكيل الأساسى بصفة مستمرة منذ توليه تدريب الفريق.

من ناحية أخرى استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على تخصيص حصة تدريبية خلال المران اليومى، لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء، قبل مواجهة الأهلى فى نهائى الكأس، والمقرر لها التاسعة مساء الخميس المقبل.

ويجهز فيريرا جميع لاعبي الفريق لتسديد ركلات الجزاء، تحسبًا لوصول المباراة إلى ركلات الجزاء من أجل حسم الفريق الفائز والذي سيتوج بلقب كأس مصر.

ويحرص البروفيسور البرتغالي على إتقان لاعبي الزمالك تسديد ركلات الجزاء، حتى يتمكن من تحديد ترتيب اللاعبين فى حال التسديد، كما طلب من أيمن طاهر مدرب حراس المرمي تجهيز محمد عواد حارس المرمي لهذه المرحلة، حتي لا يترك أمرًا للصدفة في تلك المباراة.

وكان محمد عواد نال إشادة خاصة من جيسوالدو فيريرا بعد التألق اللافت للأنظار خلال مواجهة غزل المحلة مساء السبت الماضى في بطولة الدورى، ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على نظيره غزل المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى، ليستمر الزمالك في صدارة جدول الترتيب بعد خوضه 25 مباراة جمع خلالها 57 نقطة بعدما حقق الفوز في 18 مباراة، وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 44 هدفاً وتلقت شباكه 25، فيما تجمد رصيد المحلة عند 26 نقطة جمعها بالفوز في 5 مباريات وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مباريات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30.

وتحدث فيريرا مع عواد بشكل خاص مشيدًا بمستواه وتألقه في المواجهات الأخيرة للزمالك، مطالبا الحارس بمزيد من التركيز خاصة وان المواجهات المقبلة بمثابة مباريات كؤوس، وتحتاج لجهد مضاعف.

وتمني فيريرا لعواد الثبات علي المستوي، وتكليل جهده وجهد زملائه بالتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، كما تمني له الانضمام لصفوف المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة.