شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل الأهلى والزمالك فى 32 قمة بكأس مصر قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام التاسعة مساء الخميس المقبل تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد القاهرة الدولى، حيث اللقاء المرتقب بين قطبى الكرة المصرية، الأهلي والزمالك فى نهائى كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2020. وسبق والتقى الأهلى والزمالك فى كأس مصر فى 32 مباراة، فاز الأهلى فى 16 مباراة وفاز الزمالك فى 10 مباريات وتعادل الفريقان فى 6 مباريات أخرى، وسجل لاعبو القلعة الحمراء 57 هدفاً مقابل 46 هدفاً لنادى الزمالك.

وفي الدوري العام خاض الأهلى والزمالك 124 مباراة سابقة فى بطولة الدوري العام، حيث فاز الأهلى فى 47 مباراة بينما فاز الزمالك فى 27 مباراة أخرى، وتعادل الفريقان فى 50 مباراة.

زار لاعبو النادى الأهلى شباك الزمالك بـ159 هدفا، بينما سجل لاعبو الزمالك 107 أهداف فى شباك الأهلى.

وفى دورى أبطال أفريقيا، التقى القطبان فى 9 مباريات آخرها فى نهائى القرن بالنسخة الماضية بنهائى دورى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الأهلى بهدفين مقابل هدف، فاز الأهلى فى 6 مباريات وتعادل الفريقان فى 3 مباريات، وسجل لاعبو الأهلى 17 هدفاً مقابل 9 أهداف للزمالك.

والتقى قطبا الكرة المصرية فى كأس السوبر الأفريقى مرة واحدة، فاز بها الزمالك بعد تغلبه على الأهلى بهدف نظيف.

أما فى كأس السوبر المصري، فالتقى الأهلى والزمالك فى 7 مباريات، فاز الأهلى فى 3 مباريات، وانتهت 4 مباريات أخرى بالتعادل ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء، أنصفت كل فريق مرتين على حساب الآخر.