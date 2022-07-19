شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نور الشربينى بطلة الإسكواش مع النصف الحلو بعد إعلان الخطوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت مؤخرًا بطلة الإسكواش نور الشربينى على خطبتها مع عمرو الحلو طبيب الأسنان ولاعب كرة اليد السابق فى حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء.

ويحرص دائمًا عمرو الحلو على مؤازرة خطيبته نور الشربينى فى البطولات، حيث يحضر دائما المنافسات لتشجيعها وظهر مؤخرًا معها فى بطولتى العظماء الثمانية وبطولة الجونة للاسكواش.

وارتبطت الشربينى بعلاقة صداقة قوية تحولت إلى قصة حب منذ سنوات عديدة، خاصة أنه كان صديق مقربًا من نور.

واستقرت نور الشربيني فى المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت روان العربي لاعبة وادي دجلة، وتراجعت سلمى هاني مركزاً لتحتل التصنيف التاسع.

ويرصد الخليج 365 لقطات تجمع نور الشربينى مع النصف الحلو فى الصور التالية :