شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يفاضل بين طريقتين للعب أمام الأهلى فى نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بين طريقتين للعب في مواجهة الأهلي خلال المباراة المقرر انطلاقها الخميس المقبل في نهائي كأس مصر.

ويفاضل فيريرا بين اللعب بطريقة 4 / 3 / 3 ، وطريقة 3 / 5 / 2 ، لتأمين الوسط والدفاع خاصة في بداية المباراة خوفا من دخول أهداف في مرمي محمد عواد تربك حسابات الفريق في بداية المباراة، ويميل فيريرا لخطة 3 / 5 / 2 ، علي أن يتم التعديل أثناء سير المباراة، لتأمين الدفاع والوسط.

من ناحية أخرى رفض البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك فكرة رحيل التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، الا بعد التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر يتمكن من قيادة هجوم الزمالك في الموسم المقبل، في ظل رغبة الجهاز الفني وإدارة النادي في تكوين فريق قوي ينافس علي دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل.

وتلقى سيف الدين الجزيري عدة عروض من أندية سعودية واماراتية خلال الفترة الماضية ولكنها لم ترتقي لمرحلة العروض الرسمية، وتحدث الجزيري مع بعض افراد الجهاز الفني حول تلك العروض ورغبته في الرحيل في ظل عدم اعتماد البرتغالي فيريرا عليه في التشكيل الأساسي بصفة مستمرة منذ توليه تدريب الفريق.

من ناحية أخرى استقر فيريرا، على تخصيص حصة تدريبية خلال المران اليومي، لتدريب اللاعبين على تسديد ركلات الجزاء، قبل مواجهة الأهلي فى نهائي الكأس، والمقرر لها التاسعة مساء بعد غداالخميس المقبل.

ويجهز فيريرا جميع لاعبي الفريق لتسديد ركلات الجزاء، تحسبًا لوصول المباراة إلى ركلات الجزاء من أجل حسم الفريق الفائز والذي سيتوج بلقب كأس مصر.

ويحرص البروفيسور البرتغالي على إتقان لاعبي الزمالك تسديد ركلات الجزاء، حتى يتمكن من تحديد ترتيب اللاعبين فى حال التسديد، كما طلب من أيمن طاهر مدرب حراس المرمي تجهيز محمد عواد حارس المرمي لهذه المرحلة، حتي لا يترك أمرًا للصدفة في تلك المباراة.