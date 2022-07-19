شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يُحدد ثنائية دفاع الأهلي أمام الزمالك فى نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر
ويتطلع المدرب البرتغالي للوقوف على أفضل العناصر الجاهزة لخوض لقاء القمة فى ظل الإصابات الكثيرة التى يعاني منها الفريق، لذا سيُحدد خلال الساعات المقبلة الثنائى الذى سيُشارك فى مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر والمقرر له الخميس باستاد القاهرة.
فيما استقر المدرب البرتغالي على استمرار ثنائية عمرو السولية وحمدي فتحي فى خط الوسط، بعدما تعرض المالي آليو ديانج لإصابة عضلية فى مباراة بيراميدز الأخيرة، ويرغب ريكاردو سواريز المدير الفني فى الاعتماد على الثنائي السولية وحمدي فتحي.
وجاء تعثر الأهلي فى الجولة 25 أمام بيراميدز بالهزيمة بهدفين نظيفين، وفوز الزمالك على غزل المحلة فى ذات الجولة ليشعل المنافسة بشكل أكبر بين أهل القمة.
ويحتل الزمالك صدارة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 57 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 53 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 48 نقطة.