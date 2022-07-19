شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يُحدد ثنائية دفاع الأهلي أمام الزمالك فى نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُفاضل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي ، بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم لمشاركة أحدهما بجوار محمد عبد المنعم فى لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك فى الكأس.

ويتطلع المدرب البرتغالي للوقوف على أفضل العناصر الجاهزة لخوض لقاء القمة فى ظل الإصابات الكثيرة التى يعاني منها الفريق، لذا سيُحدد خلال الساعات المقبلة الثنائى الذى سيُشارك فى مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر والمقرر له الخميس باستاد القاهرة.

فيما استقر المدرب البرتغالي على استمرار ثنائية عمرو السولية وحمدي فتحي فى خط الوسط، بعدما تعرض المالي آليو ديانج لإصابة عضلية فى مباراة بيراميدز الأخيرة، ويرغب ريكاردو سواريز المدير الفني فى الاعتماد على الثنائي السولية وحمدي فتحي.