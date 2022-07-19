شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يجرى مسحة كورونا اليوم للاطمئنان على اللاعبين قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو الإسماعيلى والجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل، اليوم الثلاثاء، لمسحة طبية للاطمئنان على اللاعبين، ويستأنف الدراويش اليوم الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين من أجل التقاط الأنفاس، وذلك بعد خوض مباريات قوية الفترة الأخيرة دون الحصول على فترة راحة أمام سموحة وفيوتشر ضمن منافسات الدوري العام، بالإضافة إلى التجربة القوية ضد سيمبا التنزاني التى أقيمت مساء أمس على ملعب الدراويش بالإسماعيلية والتى انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

الإسماعيلي فاز على فيوتشر فى اللحظات الأخيرة بعدما حول تأخره بهدف لانتصار بثنائية عن طريق كل من باهر المحمدي من ضربة جزاء وأحمد مدبولي، فى اللقاء الذى أقيم مساء أمس على ملعب السلام بالقاهرة، ضمن منافسات الدوري العام.

ويعود الإسماعيلي لاستئناف تدريباته الجماعية استعدادًا لمواجهة بيراميدز مساء 24 يوليو الجاري، فى قمة الجولة السادسة والعشرين من عمر المسابقة المحلية.

ويحتل الاسماعيلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفا وتلقت شباكه 27

وكشف الدكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، حقيقة ما نشر مؤخرًا حول تفشي فيروس كورونا بين أعضاء الجهاز الفني ولاعبي الدراويش.

وأكد طبيب الدراويش: "حمزة الجمل المدير الفني وأحمد قناوي المدرب العام ومحمود عبد الرحمن محلل الأداء أصيبوا بنزلات برد عادية منذ عدة أيام".

وتابع الباز: "الأمور مستقرة حاليًا وأتابع حالتهم بشكل دوري فهم في تحسن مستمر وسيقودون التدريبات اعتبارًا من الغد بشكل طبيعي بعد اكتمال شفائهم".