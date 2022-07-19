شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تمنع بسنت حميدة من المشاركة فى 3 بطولات بمنتخب ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل تحقيق بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى إنجازا غير مسبوق فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر مؤخرا، بالتتويج بذهبيتى سباق 100 م و 200 م عدو، غابت اللاعبة عن 3 بطولات مهمة غابت عنها بسنت حميدة بسبب الإصابة.

وتعانى بسنت حميدة من مزق تسبب فى عدم مشاركتها بمنافسات بطولة العالم التي تقام بأمريكا، خاصة أنها كانت تتناول المسكنات والأدوية لتتمكن من المشاركة فى دورة البحر المتوسط.

البطولة الثانية التى لم تشارك بها بسنت بسبب الإصابة هى البطولة الأفريقية ، حيث كانت اللاعبة تعانى من مزق بالعضلة الضامة جعلها تنسحب من البطولة.

والإصابة الأكبر والبطولة الأهم كانت قبل أيام قليلة من انطلاق أولمبياد طوكيو 2020، والتى تسببت في حرمانها من المشاركة فى الدورة الأولمبية، حيث تعرضت للإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وتم عرضها على اللجنة الطبية، وخضعت لأشعة مقطعية التى أثبتت إصابتها لتغيب عن البطولة التى طالما انتظرتها طويلا.

لكن بسنت حميدة استطاعت أن تتوج بذهبيتى البحر المتوسط وسط إشادات واسعة بالإنجاز الكبير.