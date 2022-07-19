شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. المصرى يواصل تلقى طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادى المصرى، اليوم الثلاثاء، تلقى طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى البورسعيدى، بعدما قررت اللجنة السباعية المكلفة بتسيير أعمال النادى فتح باب الترشح للانتخابات بداية من السبت الماضى حتى الجمعة 2022/7/22، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً بمقر النادى الاجتماعى 1 بحى الضواحى، على أن تعقد الجمعية العمومية والانتخابات 29 أغسطس المقبل.

يأتى قرار اللجنة السباعية فى الوقت الذى يعانى فيه النادى المصرى العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادى كاسينجو لاعب الوداد المغربى السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادى الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعانى المصرى من أزمة أخرى بعد تقدم التونسى معين الشعبانى مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادى للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائى.