شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الرابع.. المصرى يواصل تلقى طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد والان مع تفاصيل الخبر
يأتى قرار اللجنة السباعية فى الوقت الذى يعانى فيه النادى المصرى العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادى كاسينجو لاعب الوداد المغربى السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادى الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.
كما يعانى المصرى من أزمة أخرى بعد تقدم التونسى معين الشعبانى مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادى للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائى.
وكشف مصدر مقرب من كامل أبو على، رئيس مجلس إدارة النادى المصرى السابق، عن توليه رئاسة النادى البورسعيدى خلال الفترة المقبلة، بعد جلسة جمعته بمحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بأحد فنادق بورسعيد.
وقال المصدر، فى تصريحات لليوم السابع، "اللواء عادل الغضبان اجتمع اليوم مع كامل أبو على، بعد عودته من هولندا، واتفقا على عودته لرئاسة النادى، ولم يكن ممكنا لكامل أبو على أن يتجاهل رغبة جماهير النادى بعودته لرئاسة المصرى".
وأضاف المصدر أن الاتفاق كان على عودة أبو على لرئاسة النادى، ومازال لم يحدد فريق العمل الذى سيختاره".