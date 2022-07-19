شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق أحمد الشيخ ينجو من حادث مروع.. ولاعب المصرى: الحمد لله إنك بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر أحمد الشيخ صانع ألعاب النادى المصرى، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، أظهرت تعرض شقيقه إسلام لحادث سير مروع على أحد الطرق، ونشر الشيخ صورة سيارة شقيقة بعد الحادث وعلق: لا حول ولا قوة إلا بالله.. قدر الله وما شاء فعل.. الحمد لله إنك بخير.



احمد الشيخ



احمد الشيخ

ويواصل النادى المصرى، اليوم الثلاثاء، تلقى طلبات الترشح لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادى البورسعيدى، بعدما قررت اللجنة السباعية المكلفة بتسيير أعمال النادى فتح باب الترشح للانتخابات بداية من السبت الماضى حتى الجمعة 2022/7/22، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً بمقر النادى الاجتماعى 1 بحى الضواحى، على أن تعقد الجمعية العمومية والانتخابات 29 أغسطس المقبل.

يأتى قرار اللجنة السباعية فى الوقت الذى يعانى فيه النادى المصرى العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادى كاسينجو لاعب الوداد المغربى السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادى الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعانى المصرى من أزمة أخرى بعد تقدم التونسى معين الشعبانى مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادى للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائى.