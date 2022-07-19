شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: ديانج وهانى جاهزان فى الأهلى.. ومشاركة بيرسى تاو بالقمة مستحيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير جاهزية المالى أليو ديانج لاعب خط وسط النادى الأهلى لمباراة القمة، مشدداً على صعوبة مشاركة الجنوب أفريقى بيرسى تاو فى المباراة.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "ديانج جاهز للمشاركة فى مباراة نهائى كأس مصر، ومستحيل بيرسى تاو يشارك فى المباراة، وهانى شارك فى مران الامس بالكامل ومشاركته قرار فنى".

ويضيف شوبير "سواريز استقر على تشكيل الأهلى أمام الزمالك وأعتقد سيكون مكون من محمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه إما محمد هانى أو كريم فؤاد ويجاورهم ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ويجلس محمد عبد المنعم على دكة البدلاء ويشارك على معلول فى الجبهة اليسرى وحمدى فتحى وعمرو السولية فى وسط الملعب وهناك احتمالات لظهور ديانج بجانبهم وسيشارك أفشة وعبد القادر والصاعد زياد طارق ومعهم محمد شريف ويجلس حسام حسن وصلاح محسن على الدكة".

وتابع شوبير "أما عن تشكيل الزمالك أمام الأهلى فسيكون مكون من "محمد عواد وحمزة المثلوثى ومحمود الونش ومحمود علاء وعبد الله جمعة وإمام عاشور وسيف الدين الجزيرى وزيزو وأشرف بن شرقى وروقا ومحمد عبد الغنى".