شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة يطلب الدعاء لوالدته عبر إنستجرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر عبد الله جمعة، لاعب نادى الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، جمعته بوالدته، طالباً الدعاء لها، وكتب لاعب القلعة البيضاء: اللهم اشفها اللهم ارفع عنها البلاء وخفف عنها يا رحيم، اللهم اشفى أمى وانثر العافية فى جسدها واسقها لذة الصحة واجعلها سالمة معافاة لا ضرر فيها، ربى اشفها شفاء لا يغادر سقماً.. أمين.



عبد الله جمعة (1)



عبد الله جمعة

وتنتظر الجماهير المصرية مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، الموافق 21 يوليو 2022.

وحجز فريق الأهلى مقعده فى نهائى كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت فى الدور نصف النهائى، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

ويواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.