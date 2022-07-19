شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات اليوم ببطولة العالم للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، منذ قليل، منافسات اليوم الثلاثاء، فى بطولة العالم للسلاح للكبار التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 حتى 23 من الشهر الجارى، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولى تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتقام اليوم منافسات سلاح الشيش لفردي السيدات حتى النهائي ومنافسات سيف المبارزة لفردي الرجال حتى النهائي.

وافتتح المنتخب المصري سلاح الشيش لفردي السيدات المنافسات بخسارة الثنائي يارا الشرقاوي التي خسرت بالنقطة الذهبية بصعوبة في دور الـ64 الرئيسي و ايضا خسارة نهى هاني في دور الـ64 الرئيسي.

وفى منافسات سيف المبارزة لفردي الرجال يمثل مصر الثلاثي محمد ياسين، واحمد السيد، ومحمد السيد.

ويواجه محمد ياسين في اول مبارياته بطل بولندا رادوسلاو زاوروتنياك، ويخوض أحمد السيد اول مبارياته مع بطل كندا ديلان فرنش، فيما يفتتح محمد السيد مبارياته بمواجهة بطل جمهورية التشيك مارتين لوبيس.

وأقيم أمس حفل افتتاح مبهر لبطولة العالم للسلاح بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، واليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لليد، والشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمى رئيس الاتحاد العربي والإماراتي للسلاح، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والكابتن عبد المنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وسيف الوزيرى رئيس شركة بريزنتيشن المنظمة للحفل، والمهندس ياسر إدريس نائب رئيس اللجنة الأوليمبية، والمهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأوليمبية، والنائب عمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس، والمستشار محمد الدمرداش رئيس نادى الزهور وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري والدولي، والدكتور محمد الكردى مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير، وعدد من سفراء الدول المشاركة ورعاة الاتحاد المصري للسلاح بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الرياضية الهامة.