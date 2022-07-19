شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعجل تحصيل 25 مليون جنيه من كاف.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب النادى الأهلى الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من أجل استعجال صرف مستحقات النادى الخاصة بالحصول على المركز الثانى لبطولة دورى أبطال أفريقيا الأخيرة التى توّج بها الوداد المغربي وحصد فيها المارد الأحمر المركز الثاني.

ويتطلع النادي الأهلي لتحصيل مكافآة المركز الثاني وقيمتها 1.25 مليون دولار لذا أرسل خطاباً خلال الأيام الماضية للكاف من أجل سرعة تحصيل هذا المبلغ لاسيما وأن النهائي أُقيم منذ فترة وتحديد يوم 30 ماي الماضي.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الزمالك مساء بعد غد الخميس، في نهائي كأس مصر بإستاد القاهرة الدولي.

من ناحية أخرى، يُفاضل المدرب البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفنى للأهلى، بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم لمشاركة أحدهما بجوار محمد عبد المنعم فى لقاء القمة المرتقب أمام الزمالك فى الكأس.

ويتطلع المدرب البرتغالي للوقوف على أفضل العناصر الجاهزة لخوض لقاء القمة فى ظل الإصابات الكثيرة التى يعاني منها الفريق، لذا سيُحدد خلال الساعات المقبلة الثنائى الذى سيُشارك فى مباراة الزمالك بنهائي كأس مصر والمقرر له الخميس باستاد القاهرة.