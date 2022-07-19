شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المصرية مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، الموافق 21 يوليو 2022.

وحجز فريق الأهلى مقعده فى نهائى كأس مصر لكرة القدم موسم 2020-2021 بعد فوزه على فريق بتروجت فى الدور نصف النهائى، بهدفين دون رد، بينما انتصر فريق الزمالك على نظيره فريق أسوان، بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى كأس مصر

يواجه فريق الأهلى غريمه الزمالك فى التاسعة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى فى نهائى كأس مصر نسخة 2020.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والزمالك الخميس المقبل فى نهائى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

حرص لاعبو الأهلي الكبار على عقد أكثر من جلسة على مدار اليومين الماضيين مع زملائهم بالفريق لتحفيزهم على مُصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز بثنائية نظيفة في الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

جلسات الكبار تُحفّز لاعبى الأهلي قبل مواجهة الزمالك فى نهائي الكأس

وطالب اللاعبون الكبار، بقيادة محمد الشناوى ووليد سليمان ورامى ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية، باقى اللاعبين بضرورة الاجتهاد فى التدريبات وبذل أقصى ما لديهم من أجل مُصالحة الجماهير وتقديم أفضل عرض ونتيجة قوية أمام الزمالك من أجل الفوز.

وأكد اللاعبون الكبار لزملائهم أن غضب الجمهور الأهلاوى بعد الخسارة من بيراميدز وارد وطبيعى، فى ظل "غيرة" الجمهور على الفريق ورغبته فى الفوز للحفاظ على حظوظه في استعادة درع الدوري، خاصة أن الفريق خسر بطولة أفريقيا منذ أسابيع قليلة أمام الوداد المغربي.

وطالب محمد الشناوي لاعبي الفريق بعدم الحزن من غضب جمهور الفريق لهم، طالما كان الهجوم ليس به أى تجاوز، خاصة أن الجميع في منظومة الأهلي مصلحته واحدة وهي الفوز والتتويج بالبطولات .

وأوضح الشناوي لزملائه بالفريق أن الخسارة الأخيرة من بيراميدز لابد أن تكون درساً لهم وعليهم أن يخرجوا من النفق المظلم بالفوز على الزمالك، وأن تعود الروح فى الملعب حتى ينجح الفريق فى التتويج بالكأس بعد غد.