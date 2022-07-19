شكرا لقرائتكم خبر عن تذاكر الطيران تؤجل سفر منتخب المصارعة إلى بولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب المصارعة ازمة بشأن المشاركة قى بطولة بولندا الدولية، وكذلك المعسكر المقرر إقامته للاعبى الحرة والرومانية، بسبب عدم حجز تذاكر الطيران للاعبين حتى الآن.

وكان من المقرر أن يطير منتخبى الحرة والرومانية إلى بولندا اليوم للمشاركة فى منافسات البطولة للحرة والبطولة والمعسكر التدريبى للرومانية، إلا أنه لم يتم حجز تذاكر الطيران للاعبين بداعى عدم وجود أموال تكفى تكلفة الحجز.

ولم يعتذر مسئولو الاتحاد عن عدم المشاركة فى البطولة، خاصة أنه لم يتم حسم الموقف النهائي سواء بإمكانية المشاركة من عدمه بالإضافة إلى تجنب أى غرامات مالية من الجانب البولندى.

يذكر أن المصارعة حقق إنجازا غير مسبوق فى دورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بالجزائر مؤخرا حيث جمع لاعبى المصارعة 9 ميداليات متنوعة ما بين الذهب والفضة والبرونز.