شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عبد الحميد: الأهلى لا يحتاج لحارس مرمى جديد والشناوى لازم يستعيد الهدوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلى الأسبق، محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى الحالى باستعادة الهدوء المعروف عنه فى عرين المارد الأحمر حتى يستعيد قراراته الصحيحة، وقال أمير عبد الحميد فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "أنا شايف إن الأهلى مش محتاج حارس مرمى جديد، الشناوى حارس كبير أوى بس معرفش مشدود ليه الفترة الأخيرة ومتعصب مع إن الشناوى هادى ومعروف عنه كدا، وكل ما كان الحارس عصبى قراراته تطلع غلط فلازم يستعيد هدوءه بسرعة".

ويضيف أمير عبد الحميد "الشناوى مستواه فى الفترة الاخيرة ستة على عشرة ، وعلى لطفى محتاج يشارك عشان نحكم عليه ، كمان عجبنى مصطفى شوبير حارس واعد مستواه حالياً سبعة على عشرة ولو شارك هيعلى أكثر وموهوب والجمهور بيحبه".

وعن الزمالك علق أمير عبد الحميد "محمد عواد يسير بصورة رائعة مع الفارس الأبيض ويستحق تسعة على عشرة، وأبو جبل لم يظهر بشكل مميز بعد العودة من المنتخب فى يناير الماضى".

وعن القمة قال حارس الأهلى الأسبق "دور الشناوى وعواد مهم أوى فى المباراة، ولو وصلت القمة لركلات الترجيح ستكون كفة محمد عواد أرجح بسبب تصدياته الفترة الأخيرة".