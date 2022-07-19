الامارات | "الثانية الأخيرة" تقود الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا.. "نشامى السلة" (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن "الثانية الأخيرة" تقود الأردن إلى ربع نهائي كأس آسيا.. "نشامى السلة" (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل المنتخب الأردني إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة بعد فوزه على تايوان في الثانية الأخيرة بنتيجة (97-96) بعدما أحرز النجم فريدي إبراهيم ثلاثية مع صافرة النهاية من اللقاء ليحول تأخر المنتخب إلى انتصار مثير.

وسيواجه المنتخب الأردني نظيره الإيراني في الدور ربع النهائي.

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