الامارات | "يد" مصر تقبض على كأس أمم إفريقيا.. لحظات الفرح والتتويج (فيديو)

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شكرا لقرائتكم خبر عن "يد" مصر تقبض على كأس أمم إفريقيا.. لحظات الفرح والتتويج (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب مصر رجال لكرة اليد بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه والثانية على التوالي، بعدما تغلب على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة مستحقة 37-25، في المباراة النهائية التي أقيمت، مساء الاثنين، بصالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر جنوبي القاهرة.
وحصل المصري يحيي خالد على جائزة أفضل لاعب في البطولة التي استضافتها مصر.
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