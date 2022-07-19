الامارات | تهديدات بالقتل للاعب عربي تربك حياته وتبعده عن فريقه العالمي!

شكرا لقرائتكم خبر عن تهديدات بالقتل للاعب عربي تربك حياته وتبعده عن فريقه العالمي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى اللاعب المغربي محمد إحتارين الحاصل على الجنسية الهولندية تهديدات بالقتل من مجهولين دفعته للغياب عن تحضيرات فريقه أياكس أمستردام للموسم الكروي الجديد، بحسب صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية.

وقالت الصحيفة إن أياكس أصدر بياناً صحافياً منح من خلاله إحتارين إجازة خاصة من أجل ترتيب أموره الخاصة لذلك لن يشارك في معسكر الفريق المقام حاليا في النمسا، في وقت زار مدرب الفريق ألفريد شرودر اللاعب في منزله لتقديم الدعم والتأكيد على وقوفه وإدارة النادي معه في هذه المحنة.

يذكر أن بطاقة إحتارين يمتلكها نادي يوفنتوس حتى 2025 والذي بدوره أعاره إلى أياكس الموسم الماضي مع منح أياكس بند تفعيل الشراء.

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