ما هو موعد مباراة الهلال وحي الوادي نيالا في الدوري السوداني والقنوات الناقلة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل فريق الهلال رحلته للحفاظ على لقبه في الدوري السوداني، حين يلاقي حي الوادي نيالا في الجولة 28، مساء الثلاثاء.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 68 نقطة، فيما يأتي حي الوادي نيالا في المركز الـ13 بـ30 نقطة.

ويلاقي الهلال نظيره حي الوادي نيالا، الثلاثاء، في الجولة الـ28 من منافسات الدوري السوداني.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت الخرطوم، 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي.

وتُبث منافسات الدوري السوداني عبر قناة النيلين السودانية الرياضية على الهواء مباشرة.

جدول ترتيب الدوري السوداني لموسم 2021-2022

الهلال - 68 نقطة

المريخ - 65 نقطة

هلال الساحل - 45 نقطة

أهلي شندي - 36 نقطة

كوبر الخرطوم - 35 نقطة