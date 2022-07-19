أكرم توفيق يُعلن تعافيه من الإصابة ويوجه رسالة لجماهير الأهلي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن أكرم توفيق، لاعب الأهلي المصري ، تعافي من الإصابة بشكل كامل، مؤكدً على جاهزيته للتواجد قريبا مع فريقه الملاعب.



ونشر توفيق مقطع فيديو عبر حسابه الشخص على موقع "انستجرام"، يوضح خلاله تعافيه من الإصابة التي كانت لحقت به قبل عدة أشهر، موجها رسالة للجماهير قائلا:" أراكم قريبًا في الملعب".

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن الموقف النهائي لحالة أكرم توفيق لاعب الفريق، وموعد وعودته للتدريبات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن أكرم توفيق خضع لفحوصات طبية، وتم إرسالها للطبيب الذي أجرى جراحة الرباط الصليبي له في النمسا.

وأضاف المصدر: "قد يكون أكرم جاهز للنزول التدريجي في التدريبات خلال 10 أيام، ولكن دون التحامات نهائياً".

وأكمل: "إذا سارت الأمور بشكل جيد قد يحصل أكرم توفيق علي فرص المشاركة في دقائق من المباريات أول شهر أغسطس المقبل".

وكان أكرم توفيق تعرض للإصابة مع منتخب مصر أمام المنتخب النيجيري في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة والتي أقيمت في الكاميرون.