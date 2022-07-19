نبيل الحلفاوي يوجه رسالة لـ سواريش وقمصان قبل قمة الأهلي والزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، رسالة لـ البرتغالي ريكاردو سواريش، المدير الفني للنادي الأهلي، ومساعده سامي قمصان، قبل لقاء القمة المرتقب في نهائي كأس مصر بين قطبي الكرة المصرية يوم الخميس المقبل.

وكتب الحلفاوي تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" قائلاً: "طبعا التشكيل في النهاية هو قرار المدير الفني.. أنا بس بتمنى أن الكابتن قمصان يدي خبر لسواريش إن أقصى استفادة من عبدالقادر تكون في الجناح الشمال، مش بس عشان دي عدلته وإنما أيضا لتحقيق أقصى استفادة من معلول".

وأضاف: "جبهة معلول ورمضان لم تتكرر نسبيا إلا مع كهربا ثم رأيناها أيضا مع عبدالقادر".

يشار إلى أن الأهلي والزمالك سيلتقيان في نهائي كأس مصر يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء، وهي المباراة المرتقبة بين الفريقين باعتبارها قمة الكرة المصرية.