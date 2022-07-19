شكرا لقرائتكم خبر عن سيسيه يرفض الرد على المكالمات الهاتفية للعودة إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الإيفوارى رزاق سيسيه، مهاجم نادى الزمالك، الرد على المكالمات الهاتفية من أجل العودة للفريق الأبيض خلال الفترة الحالية، بعد هروبه وسفره إلى بلاده دون العودة لإدارة ناديه، وهو ما دفع الأخير لتقديم شكوى فى اتحاد الكرة والفيفا للحفاظ على حقوقه.

وجمع سيسيه متعلقاته فى بداية الشهر الجارى وسافر إلى بلاده متعللا بنهاية عقده في 30 يونيو الماضى، ورغم محاولات البعض لعودة اللاعب عن طريق وكيل أعماله نبيل أبو زيد إلا أن الفيل الإيفوارى رفض كل المحاولات.

يأتي ذلك نظرا لعدم اعتماد البرتغالى جيسفالدوا فيريرا على اللاعب خلال الفترة الماضية وخروجه من الحسابات تماما، وهو ما دفع سيسيه للرحيل دون عودة.

ودخل الاتحاد السكندرى والبنك الأهلى بالإضافة القادسية الكويتى فى مفاوضات جادة مع وكيل اللاعب من أجل إتمام التوقيع معه، وإن كانت هناك فترة من الترقب لدى الثلاثى لموقف اللاعب الذى سيحسم كافة الأمور .

ويرتبط سيسيه بعلاقة قوية مع مجلس إدارة الاتحاد السكندرى بقيادة محمد مصيلحى وجماهير ولاعبى زعيم الثغر عندما لعب معهم 4 مواسم تعد الأفضل في مسيرته الكروية حتى الآن.