شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: كل التقدير للرئيس على دعمه الدائم للرياضة وتحفيزه للمنتخبات لتحقيق الإنجازات والفوز بمختلف البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، على دعمه الدائم للرياضة المصرية، وتحفيزه للمنتخبات الوطنية، ومتابعة نتائجهم، وحثهم على تقديم أفضل العروض، وتحقيق الإنجازات الرياضية فى مختلف المنافسات.

كما أعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص امتنانه للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لحرص سيادته على حضور مباراة نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، وانتهت بفوز المنتخب المصرى على منتخب الرأس الأخضر ليحصد اللقب الأفريقى الثامن فى تاريخ مشاركة الفراعنة بالبطولة.

وهنأ الدكتور أشرف صبحى الاتحاد المصرى لكرة اليد والمنتخب الوطنى بالفوز بالبطولة الأفريقية، وإضافة إنجاز جديد فى سجل الرياضة المصرية، مثنياً على أداء اللجنة المنظمة للبطولة، والخروج بكل المباريات فى أبهى صورة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد شهد ختام النسخة الـ25 من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للرجال 2022، وقام بتسليم كأس البطولة إلى المنتخب المصرى الفائز باللقب بحضور وزير الشباب والرياضة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، ومنصورو أريمو، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، والدكتور محمد الأمين، رئيس الاتحاد المصرى لكرة اليد، والمهندس هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والسيد/ كارلوس مونتيرو، وزير الشباب والرياضة بجمهورية الرأس الأخضر، وعدد من المسئولين وممثلى الاتحادات الرياضية.