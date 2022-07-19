شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات الكبار تُحفّز لاعبى الأهلي قبل مواجهة الزمالك فى نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو الأهلي الكبار على عقد أكثر من جلسة على مدار اليومين الماضيين مع زملائهم بالفريق لتحفيزهم على مُصالحة الجماهير بعد الخسارة الأخيرة من بيراميدز بثنائية نظيفة في الجولة 25 لبطولة الدوري الممتاز.

وطالب اللاعبون الكبار، بقيادة محمد الشناوي ووليد سليمان ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعمرو السولية، باقى اللاعبين بضرورة الاجتهاد في التدريبات وبذل أقصى ما لديهم من أجل مُصالحة الجماهير وتقديم أفضل عرض ونتيجة قوية أمام الزمالك من أجل الفوز.

وأكد اللاعبون الكبار لزملائهم أن غضب الجمهور الأهلاوي بعد الخسارة من بيراميدز وارد وطبيعي، فى ظل "غيرة" الجمهور على الفريق ورغبته فى الفوز للحفاظ على حظوظه في استعادة درع الدوري، خاصة أن الفريق خسر بطولة أفريقيا منذ أسابيع قليلة أمام الوداد المغربي.

وطالب محمد الشناوي لاعبي الفريق بعدم الحزن من غضب جمهور الفريق لهم، طالما كان الهجوم ليس به أى تجاوز، خاصة أن الجميع في منظومة الأهلي مصلحته واحدة وهي الفوز والتتويج بالبطولات .

وأوضح الشناوي لزملائه بالفريق أن الخسارة الأخيرة من بيراميدز لابد أن تكون درساً لهم وعليهم أن يخرجوا من النفق المظلم بالفوز على الزمالك، وأن تعود الروح فى الملعب حتى ينجح الفريق فى التتويج بالكأس بعد غد.