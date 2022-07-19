ما هو موعد مباراة المريخ والشرطة القضارف في الدوري السوداني؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يبحث فريق المريخ عن مواصلة الضغط على الهلال في صراع التتويج بلقب الدوري السوداني، حين يلاقي الشرطة القضارف في الجولة 28، مساء الثلاثاء.



ويحتل فريق المريخ ثانيا في جدول ترتيب الدوري السوداني برصيد 65 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر، فيما يأتي الشرطة القضارف في المركز 12 برصيد 31 نقطة.

ويواجه المريخ نظيره الشرطة القضارف في الجولة الثامنة والعشرون من الدوري السوداني، مساء الثلاثاء.

وتنطلق المواجهة 7:15 بتوقيت الخرطوم، 8:15 بتوقيت مكة المكرمة، 9:15 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتبث منافسات الدوري السوداني عبر قناة النيلين السودانية الرياضية.

ترتيب الدوري السوداني 2022

الهلال - 68 نقطة

المريخ - 65 نقطة

هلال الساحل - 45 نقطة

أهلي شندي - 36 نقطة

كوبر الخرطوم - 35 نقطة