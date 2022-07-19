منتخب مصر بطلا لكأس أفريقيا لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 19 يوليه 2022

تُوج منتخب مصر ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه، عقب الفوز على الرأس الأخضر في المباراة النهائية.



وفاز منتخب مصر على الرأس الأخضر بنتيجة 37-25، خلال المباراة التي جمعت بينهما، الأحد، على صالة حسن مصطفى، في المباراة النهائية من بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد.

وسيطر منتخب مصر لكرة اليد على مجريات المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الشوط الأول متقدما بفارق 12 هدفا كاملة.

وواصل منتخب مصر لكرة اليد سيطرته على المباراة، حتى أنهى المباراة بفارق 12 هدفا أيضا.

وبذلك يحقق منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه، والثانية على التوالي، بعدما حقق لقب النسخة الماضية.

وأصبح منتخب مصر ثاني أكثر المنتخبات حصولا على بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، خلف منتخب تونس الذي حقق اللقب 10 مرات.