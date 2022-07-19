شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. بغداد بونجاح يقود الجزائر للتتويج بأمم أفريقيا على حساب السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج منتخب الجزائر لكرة القدم بكأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على السنغال فى المباراة النهائية باستاد القاهرة الدولى فى مثل هذا اليوم 19 يوليو 2019، ليستعيد محاربو الصحراء بعد هذا الفوز لقب كأس الأمم الأفريقية بعد 29 عاماً من حصوله عليه، وحسم المنتخب الجزائرى فوزه بهدف واحد أحرزه اللاعب بغداد بو نجاح فى الدقيقة الثانية من المباراة، ولم يستطع السنغاليون تحقيق التعادل طوال شوطى المباراة.

ويعد هذا الهدف الجزائرى من أسرع أهداف المباريات النهائية فى تاريخ البطولة الأفريقية، لينضم الهداف الجزائرى بونجاح إلى اللاعبين الذين سجلوا أسرع الأهداف فى نهائى كأس الأمم الأفريقية، كاللاعب المصرى محمد دياب العطار فى مرمى إثيوبيا فى نهائى 1957 والنيجيرى باتريك أوديغبامى فى مرمى الجزائر فى نهائى نسخة 1980.

وجاهد المنتخب السنغالى لتحقيق هدف التعادل بعد هدف الجزائر المبكر الذى أربك صفوفه، لكنه فشل فى اختراق الدفاعات الجزائرية المُحكمة، وكان الاستحواذ على الكرة على مدار الشوط الأول من نصيب السنغال، إذ سجلت نسب الاستحواذ 62 فى المئة للسنغال مقابل 38 فى المئة للجزائر.

وسادت بعد إعلان الفوز أجواء احتفالية فى عدد من المدن الكبرى فى الجزائر وفى فرنسا، لاسيما العاصمة باريس ومدينة مارسيليا، وخرج مشجعو المنتخب الجزائرى فى شوارع باريس للاحتفال بهذا الفوز مستخدمين الصافرات وأبواق السيارات، وتكرر المشهد فى تجمعات تحتفى بفوز الجزائر باللقب فى مدن ليون، ومارسيليا، وليل، وستراسبورج.

وكان جمال بلماضي، المدير الفنى لمنتخب الجزائر، حث جماهير الكرة الجزائرية فى فرنسا، قبل الفوز باللقب، على الحفاظ على النظام فى حال فشل المنتخب فى الفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية أو فى حال فوزه على منتخب السنغالى فى نهائى البطولة.