لاعبو الأهلي يتعاهدون على التتويج بكأس مصر وإسعاد الجماهير

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القاهرة - سامية سيد - تعاهد لاعبو الأهلي على تصحيح مسار الفريق الأحمر والعودة لتحقيق النتائج الإيجابية بدءا من نهائي كأس مصر ضد الزمالك الخميس المقبل باستاد القاهرة، من أجل مصالحة الجماهير الحمراء الغاضبة بعد الهزيمة من بيراميدز في الكأس.

وتعاهد لاعبو الأهلي فيما بينهم على تقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق لقب الكأس على حساب الزمالك، ليكون خير هدية للجماهير الحمراء الغاضبة من الأداء الهزيل الذى ظهروا عليه في مباراة بيراميدز الأخيرة.

وينوي لاعبو الأهلي الظهور بشكل مختلف فى نهائي الكأس من أجل تحقيق اللقب ليكون خير رد اعتبار للاعبين على الانتقادات التى طالتهم في الفترة الماضية وشهدت غياب الروح القتالية عن لاعبي الأهلي.

وينوي ريكاردو سواريز المدير لفني للأهلي تطبيق بعض الجمل الفنية التي يهدف من خلالها المدرب البرتغالي لاختراق خطوط الزمالك وتهديد مرماه، وتحقق الهدف الأساسي في الفوز بالمباراة وحصد أول ألقابه مع الأهلي.