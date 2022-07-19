شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه قطر فى البطولة العربية لشباب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب شباب السلة، اليوم الثلاثاء، مع قطر فى الجولة الخامسة بمنافسات البطولة العربية التى تقام بمصر ويستضيفها نادى الزهور، وتستمر حتى 21 يوليو الجارى.

ومن المقرر أن تحصل فرق البطولة على راحة من المنافسات غدا الأربعاء، على أن يقام الدور النهائى فى اليوم الأخير من المنافسات.

وتضم قائمة اللاعبين فى البطولة كلا من، بيبو زهران، محمد تيفا، على وحيد، عصام فاروق، ياسين عبد الوهاب ، زياد أيمن، يوسف عمرو، فهمي زيدان، بلال طلبة، خالد وليد، عبدالله محمد، أحمد تامر توفيق، ونادر فخر الدين.

ويشارك فى البطولة كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية والجزائر، بالإضافة إلى مصر المستضيفة.