شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعسكر فى القاهرة غداً استعداداً للتحضير للدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق أسوان لكرة القدم معسكره التحضيرى استعدادا للدورى الممتاز بأحد فنادق القاهرة غداً الأربعاء، تحت القيادة الفنية لمدربه الجديد ربيع ياسين.

ويستعد ربيع ياسين لتحديد أهداف الفريق الفترة المقبلة بعد الصعود للممتاز فى ولايته الثانية بعدما قاد الفريق عام 1999 فى تجربة ناجحة وقدم موسما متميزا.

وأكد ربيع ياسين أنه لا وقت إلا للعمل منذ أن وافق على تولى المهمة وقيادة الفريق، وأعد ملفا كاملا للعمل ودرس كل سلبيات الفريق وإيجابياته الموسم قبل الماضى، ولماذا كان يفوز وما هى الأخطاء التى وقع فيها الفريق ليعد فريقا قويا، يبرز لاعبين مميزين أصحاب خبرات يكونون نواة لتمثيل منتخب مصر.

ونجح مجلس إدارة أسوان، برئاسة المستشار الشافعي صالح، فى التعاقد مع ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب الشباب وفريق بتروجت لتولى القيادة الفنية لممثل الصعيد فى الموسم المقبل بدورى الأضواء.

ويسعى مجلس إدارة أسوان لتحقيق طموحات جماهيره والوصول لأبعد نقطة فى المسابقة وتحقيق الانتصارات مع ياسين الذى يملك خبرات كبيرة في مجال التدريب.