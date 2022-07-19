شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات تحفيزية من شيكابالا وفيريرا للاعبى الزمالك للتتويج بالكأس أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك، جلسات تحفيزية مع لاعبي الفريق لتحفيزهم ومطالبتهم بتحقيق الفوز على الأهلي واقتناص لقب كأس مصر، مؤكدًا أن هذا الفوز سيكون مفتاح وصول الزمالك للقب الدورى، وتحقيق مزيد من الألقاب.

كما حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على عقد جلسات مع اللاعبين لمطالبتهم بالتركيز فى مواجهة المارد الأحمر الخميس المقبل، والسعى لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير البيضاء، التي تؤازر الفريق فى جميع الأحيان.

ويواصل الزمالك تدريباته لمواجهة الأهلي في التاسعة مساء الخميس المقبل، فى لقاء نهائي كأس مصر، ويفرض الجهاز الفنى حالة من التركيز خلال خوض التدريبات من أجل تحقيق البطولة.

في سياق متصل، يبحث المغربي أشرف بن شرقي عن التتويج ببطولة مع الفارس الأبيض قبل الرحيل الرسمي عن القلعة البيضاء، حيث قرر اللاعب الرحيل وعدم تجديد تعاقده لخوض تجربة جديدة.

ويأمل أشرف بن شرقي فى تتويج الزمالك بلقب كأس مصر علي حساب الأهلي، لتصبح خير ختام لمسيرته مع الفريق الأبيض ويودع بعدها جماهيره ليرحل.

واتفق أشرف بن شرقي مع مسئولي الزمالك علي الرحيل قبل نهاية الموسم الكروى، حتي يتمكن من الانضمام لفريقه الجديد، وهو ما وافق عليه مسئولو الزمالك احترامًا لرغبة اللاعب وتقديرًا لما اعطاه للزمالك علي مدار فترة تعاقده.

ومن المتوقع أن يرحل أشرف بن شرقي عن صفوف الزمالك عقب مواجهة الأهلي في بطولة كأس مصر، من اجل الانضمام لصفوف فريقه الجديد، وبدء فترة الاعداد للموسم الكروى المقبل مع فريقه.