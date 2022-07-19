شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائية بيراميدز فى الأهلى على مائدة حمزة الجمل بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى ، بقيادة حمزة الجمل، على دراسة مباريات بيراميدز للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري، وحرص حمزة الجمل على مشاهدة مباراة بيراميدز الأخيرة بالمسابقة والتي فاز بها على الأهلى بثنائية دون رد أنعشت حظوظه في المنافسة على التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعدما لعب 24 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل في 8 مواجهات وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 27.