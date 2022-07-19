شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً للزمالك فى نهائي الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً بدءاً من اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمباراة الزمالك المرتقبة المقرر لها الخميس المقبل فى نهائي كأس مصر باستاد القاهرة.

واستقر الجهاز الفني للأهلي، بقيادة ريكاردو سواريز المدير الفني، على دخول معسكر مغلق قبل لقاء القمة المرتقب بـ48 ساعة لفرض مزيدٍ من التركيز والهدوء فى المعسكر والابتعاد عن أية ضغوطات خارجية، خاصة أن الفريق يتعرض لهجوم شرس عقب الخسارة من بيراميدز بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي في الجولة الـ25 لبطولة الدوري.

ويحتل المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة ليتأزم موقفه في المنافسة على درع الدوري، في ظل نزيف النقاط المتوالي.

وبدأ العد التنازلي قبل الوصول لخط النهاية من ماراثون الإيجبشيان ليج، واشتعلت المنافسة بشكل كبير فى جميع المراكز بين كل الفرق لأهداف مختلفة، بين صراع أهل القمة وأهل القاع، ومحاولة البعض الآخر تحسين مركزه بالجدول قبل 9 جولات فقط من نهاية المسابقة بالإضافة إلى المبارتين المؤجلتين للأهلى أمام الإسماعيلي والمقاولون العرب.