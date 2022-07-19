عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيباستيان هالر.. مرض خطير يضرب خليفة هالاند ويورط دورتموند

الثلاثاء 19 يوليه 2022

الخليج 365

تلقى الإيفواري سيباستيان هالر مهاجم بروسيا دورتموند صدمة مدوية، بحسب بيان رسمي للنادي الألماني.



وأعلن بروسيا دورتموند معاناة مهاجمه الإيفواري الجديد من "ورم في الخصية"، استوجب استبعاده بشكل كامل من معسكر الفريق التحضيري للموسم المقبل.

وأوضح بروسيا دورتموند أن هالر غادر مغادرة المعسكر التدريبي لدورتموند في مدينة "باد راجاز" بسويسرا مبكرًا بسبب المرض وعاد بالفعل مرة أخرى.

ولكن اشتكى اللاعب الدولي الإيفواري البالغ من العمر 28 عامًا من أنه ليس على ما يرام بعد التدريبات صباح الإثنين، ما جعله يخضع لفحوصات طبية.

وخلال الفحوصات الطبية المكثفة، تم اكتشاف ورم في الخصيتين لهالر، وأنه سيتم خلال الأيام المقبلة إجراء المزيد من الفحوصات للاعب في مركز طبي متخصص.

وقال سيباستيان كيل المدير الرياضي لدورتموند: "جاءت هذه الأخبار اليوم بمثابة صدمة لسيباستيان هالر ولنا جميعًا، تتمنى عائلة بروسيا دورتموند بأكملها أن يتعافى سيباستيان تمامًا في أقرب وقت ممكن وأن نتمكن من معانقته مرة أخرى قريبًا".

يذكر أن دورتموند تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مع هالر قادما من أياكس أمستردام ليكون بديل النرويجي إيرلينج هالاند المنتقل إلى مانشستر سيتي.

ولكن لا يعرف حتى الآن موقف اللاعب الإيفواري وما إذا كان سيكون قادرا على مواصلة مسيرته الكروية أم سيكون هناك رأي طبي آخر.

وكان هالر خطف الأضواء مع أياكس في الموسم الماضي، خاصة على صعيد دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل 11 هدفا.