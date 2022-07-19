عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سيطرة مصرية.. جوائز بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد 2022

الثلاثاء 19 يوليه 2022

الخليج 365

أسدل الستار على منافسات بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد، والتي توج بها المنتخب المصري على حساب الرأس الأخضر، مساء الإثنين.



واستطاع المنتخب المصري انتزاع البطولة للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه على الرأس الأخضر في النهائي بنتيجة 37-25.

وشهدت اختيارات اللجنة المنظمة لأفضل اللاعبين في البطولة، سطيرة مصرية، خاصة بعد تتويج "الفراعنة" باللقب للمرة الثانية تواليا.

وحصل اللاعب المصري يحيي خالد على جائزة أفضل لاعب في البطولة، وجائزة أفضل لاعب ظهير أيمن.

وجاءت جائزة أفضل حارس مرمى من نصيب المغربي علي العروسي، فيما اختير مواطنه هشام الحكيمي، أفضل جناح أيمن.

ونال علي زين نجم المنتخب المصري جائزة أفضل ظهير أيسر، فيما توج مواطنه عمر الوكيل بكار بجائزة أفضل جناح أيسر.

أفضل صانع ألعاب، حصل عليها مفاجأة البطولة، اللاعب لياندرو سميدو من الرأس الأخضر، فيما جاءت جائزة أفضل لاعب دائرة، من نصيب التونسي جهاد جاب الله .