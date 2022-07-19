شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يبدأ الاستعداد اليوم لمواجهة الاتحاد السكندرى دون راحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق فريق إيسترن كومبانى، بقيادة علاء عبد العال، صفحة مباراة فاركو التى أقيمت أمس الإثنين، فى إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدورى، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1.

وتعادل إيسترن كومبانى مع فاركو بهدف لمثله، تقدم أحمد شريف للفريق السكندرى في الدقيقة 84 قبل أن يتعادل محمد صالح لإيسترن كومبانى في الدقيقة "90+4" من ركلة جزاء.

وأكد وائل عبد الله، إدارى الفريق، أن التدريب سيكون عبارة عن عمليات الاستشفاء لكل اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة فاركو والدخول فى الجيم، بجانب مران كامل لكل اللاعبين الذين لم يشاركوا فى المباراة.

وطالب علاء عبد العال ضرورة غلق صفحة فاركو والتركيز فى المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندرى التى ستقام الخميس المقبل، فى إطار الجولة السادسة والعشرين من الدورى.

ويكثف الجهاز الطبى بنادى إيسترن كومبانى بقيادة الدكتور ممدوح محيى، محاولاته لتجهيز العديد من اللاعبين المصابين والتى يأتى فى مقدمتها أحمد أمين قفة مهاجم الفريق الذى يعانى من مزق فى الضامة، بجانب التونسى فراس بن عيفية المصاب بشد فى الخلفية، بالإضافة لكل من الحسينى طه "أنكل القدم" وأحمد حجى ومحمد خليفة المصابين بشد فى الخلفية، كما سيتم عمل مسحة جديدة للحارس أحمد دعدور للتأكد من إصابته بفيروس كورونا.

واجتمع علاء عبد العال، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إيسترن كومبانى، باللاعبين، وطالبهم بضرورة العمل على تدارك بعض السلبيات التى حدثت فى المباراة والتركيز فى المرحلة القادمة، خاصة أن المنافسة ليست سهلة وأكد صعوبتها.