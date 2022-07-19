شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوافق على مشاركة فريقي السلة واليد ببطولتي العرب وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، مساء الإثنين اجتماعًا بمقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة المقبلة.

وعقب الجلسة وافق المجلس على مشاركة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» في البطولة العربية رقم 34، التي تستضيفها الكويت في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر المقبل.

كما وافق المجلس على مشاركة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» في البطولة الإفريقية رقم 43، التي تستضيفها تونس في الفترة من 28 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر المقبل.